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В Европе покупатели нержавейки хотят, чтобы заводы брали заказы на год вперед

30.06.21 15:37 , Металлургпром
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Европейские производители нержавеющей стали находятся под огромным давлением как со стороны конечных потребителей, так и со стороны сервисных металлоцентров, требующих чтобы заводы открыли свои книги заказов на 2022 год.

Некоторые участники рынка сообщают, что для тех, кто покупает по годовым контрактам, переговоры о ценах на следующий год уже начались. Обычно они проводятся в октябре - ноябре.

Частично это связано с тем, что покупатели хотят обеспечить поставки материалов на 2022 год. Более того, некоторые опасаются, что во второй половине этого года вероятно дальнейшее повышение цен.

Точно так же складские компании также стремятся обеспечить свои ежемесячные тоннажи на 2022 год. Сообщается, что покупатели соглашаются на любые уровни цен. Многие сообщают, что потолка для роста цен больше нет.

Текущие торговые условия, вероятно, позволят европейским производителям нержавеющей стали поддерживать высокие цены продаж в краткосрочной перспективе. Стоимость для многих стала вторичной по сравнению с необходимостью гарантированной закупки материала.

Последней каплей стало утверждение Еврокомиссией расширения защитных квот импорта стали, которое будет по-прежнему ограничивать возможности альтернативных закупок. Таким образом, у покупателей остается очень мало вариантов, если они хотят обеспечить поставки нержавеющей стали на 2022 год.

МинПром

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