НКРЭКУ не противостоит махинациям с электроэнергией госкомпаний Члены НКРЭКУ могли обеспечить возможность для приближенных к себе трейдеров заниматься махинациями с перепродажей электроэнергии, которую производят государственные компании.



Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко с трибуны ВР.



"За прошлый год 6 компаний-трейдеров: стол, стул, компьютер, - перепродали на 26 млрд грн электроэнергии, заработав на этом примерно 10 млрд грн. Это те гривны миллиарды, которые недополучил "Энергоатом", "Укрэнерго". А теперь поймите, пожалуйста. За все это отвечает Национальная комиссия по регулированию энергетики", - заявил А.Кучеренко.



Он отметил, что ответственными за разграбление госкомпаний являются непосредственно председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и нелегитимные члены комиссии.



Напомним, в начале июня Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.



НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами лишь 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.



7 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии В.Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.



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