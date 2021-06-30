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Государственный оборонный заказ на 2021 год выполнен на 68,75%

30.06.21 14:35 , Интерфакс Украина
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Государственный оборонный заказ на 2021 год выполнен на 68,75%, сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

"Финансовые показатели, которые были утверждены постановлением Кабинета министров от 2 апреля 2021 года №335/4, на сегодняшний день со стороны Министерства обороны выполнены на 68,75% от общего финансового ресурса. Если сравнить это с прошлым годом, то по состоянию на 1 июня было взято всего лишь 43,6% обязательств от общего ресурса государственного оборонного заказа 2020 года", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

Замминистра заверил, что Министерство обороны приняло все меры, чтобы "не только срыва, но и мысли о том, что возможен срыв государственного оборонного заказа, не было".

"2020 год для нас был сложным. Но и во время этого сложного года мы выполнили государственный оборонный заказ на 99,95%, о чем информировали общество. Нам осталось пять месяцев до конца года. Я считаю, что те 30%, которые остались, будут выполнены, и на сегодняшний день угроз по выполнению государственного оборонного заказа нет", - указал А.Миронюк.

Также он сообщил, что в рамках переходного государственного оборонного заказа 2020 года в первом полугодии все предприятия государственного оборонно-промышленного комплекса Украины, которые принимали участие, получили авансы. По его словам, это дало им возможность пережить кризис пандемии Covid-19.

"Благодаря этим действиям Министерству обороны в 2021 году было поставлено уже больше 3,5 млн единиц ракет и боеприпасов разного предназначения, было поставлено более 300 приборов ночного виденья, более 700 единиц вооружения и военной техники, имущества и средств. Также была поставлена автомобильная техника, бронетанковое вооружение и техника, беспилотные авиационные комплексы, радиолокационные станции, модернизированные самолеты и вертолеты, авиационное имущество и техника. Также была поставлена техника для военно-морских сил, а именно радиолокационная станция, средства связи, технические средства тылового обеспечения", - рассказал А.Миронюк.

Он отметил, что в течение 2021 года будет поставлено еще много образцов вооружения и военной техники, которая крайне необходима Вооруженным силам для защиты Украины во время агрессии со стороны РФ.

Кроме того, А.Миронюк пояснил, что в связи с тем, что идет имплементация закона Украины об оборонных закупках Министерство обороны заблаговременно позаботилось о том, чтобы контракты 2020-2021 года были переходными.

"В этом году большинство по государственному оборонному заказу это дополнительные соглашения, это продолжение тех контрактов, которые были заключены в 2020 году. Можете себе представить: если бы мы не спрогнозировали такие события, которые происходят на сегодняшний день в Украине, то до сих пор ни одного контракта с оборонно-промышленным комплексом бы не было", - указал он.

МинПром

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