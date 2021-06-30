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Технология Visio Froth позволит Метинвесту нарастить выпуск концентрата на 60 тыс. тонн в год

30.06.21 14:15 , Металлургпром
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На Ингулецком ГОКе (ИнГОК) нидерландской горно-металлургической компании Metinvest B.V. (Метинвест) стартовал проект использования компьютерного зрения Visio Froth на участке флотации РОФ-2. Планируется, что благодаря Visio Froth в 2022 году комбинат сможет увеличить объемы выпускаемого железорудного концентрата на 60 тысяч тонн в год при использовании такого же объема руды, что и сейчас.

"Использование новых технологий позволяет оперативно управлять процессом производства концентрата на основе результатов анализов его проб. Работа системы Visio Froth позволит перейти к проактивному управлению в режиме реального времени, не дожидаясь результатов химанализа. Благодаря Visio Froth ожидаем, что в 2022 году комбинат увеличит производство концентрата на 60 тысяч тонн в год при использовании такого же объема руды, что и сейчас", - отметил Александр Герасимчук, генеральный директор ИнГОКа.

Visio Froth – не единственный цифровой проект на горно-обогатительных комбинатах компании. В качестве пилотных проектов в 2021 году будут реализованы такие инициативы как: "Цифровой карьер" (ИнГОК) и "Автоматизация секций обогащения" (СевГОК, ИнГОК).

В "Метинвесте" ожидают, что эффект от цифровой трансформации ГОКов составит порядка 120 млн долларов.

"Метинвест" по итогам 2020 года занял 45-е место в списке крупнейших мировых производителей стали с объемом 10,16 млн тонн по сравнению с 42-м местом в 2017-19 годах, когда он произвел соответственно 9,59, 9,37 и 9,58 млн тонн.

Metinvest B.V. состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

МинПром

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