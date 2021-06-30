Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Нефть подорожала до 75 долл. за баррель

30.06.21 13:33 , Интерфакс
печать
размер текста:

Котировки нефти растут утром в среду на прогнозах технического комитета ОПЕК+ и на данных о снижении запасов в США.

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого прошло во вторник, рассмотрел два сценария развития ситуации на нефтяном рынке: один из них - базовый отчет ОПЕК, предполагающий рост спроса на нефть в 2021 году на 5,95 млн б/с, а другой, консервативный, - рост спроса на 500 тысяч б/с меньше, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами заседания.

В обоих сценариях предполагается дефицит на рынке - примерно в 1,5 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно.

Рекомендаций по итогам заседания не выдано. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено с 30 июня на 1 июля, сообщил Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов. Заседание конференции ОПЕК и полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоятся, как и планировалось, также 1 июля, сообщил секретариат ОПЕК.

К 8:10 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,31 долл. (0,41%), до 75,07 долл. за баррель. За торги вторника контракт подорожал на 0,08 долл. (0,1%) - до 74,76 долл. за баррель

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,54 долл. (0,74%), до 73,52 долл. за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на 0,07 долл. (менее 0,1%), до 72,98 долл. за баррель.

С начала года Brent подорожала на 46,4%, WTI - на 52,2%. Таким образом, по данным Bloomberg, нефтяной рынок завершает первое полугодие самым существенным подъемом с 2009 года благодаря ожиданиям повышения спроса на фоне восстановления глобального экономического роста после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе потребление нефти будет опережать рыночное предложение, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. - Учитывая, что все больше людей прививаются от коронавируса, опасения, связанные с пандемией, продолжат ослабляться".

По данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы сырья в США за неделю, завершившуюся 25 июня, упали на 8,153 млн баррелей после снижения на 7,199 млн баррелей неделей ранее.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:15
Крупный бизнес заинтересован в улучшении инвестиционной привлекательности Украины
12:57
Принятие налогового законопроекта обвалит ВВП Украины
12:56
Законопроект № 4167 является картой деиндустриализации Украины – Магера
12:35
Среди металлургов мира ширится мнение о вреде антидемпинговых пошлин
12:28
Необходимо пересмотреть систему налогообложения для агрохолдингов – Шпенов
12:13
Китай подал иск в ВТО против австралийских пошлин
11:57
В КНР ожидают падения цен на уголь в июле
11:49
Интерпайп начал поставки колес улучшенного дизайна для Indian Railways
11:35
Металлургам Германии обещают еще 2 млрд евро на декарбонизацию
11:15
Главным торговым партнером Украины остается Китай
11:14
Законопроект №5600 противоречит Нацстратегии-2030 – Магомедов
10:54
Украина исчерпала квоты на поставку в ЕС почти всех видов металлопродукции
10:35
Tsodilo Resources хочет выпускать в Ботсване горячебрикетированное железо
10:16
Liberty Steel решила реструктурировать бизнес в Европе
09:58
В мае Япония увеличила стальной экспорт
09:38
Туризм продолжает оставаться слабым сектором мировой экономики
09:28
Yusco увеличила июльские цены на нержавейку
08:42
Спотовые цены на газ в ЕС выросли до максимума за 13 лет
08:04
При покупке земель с/х назначения придется заплатить 6,5% налогов
29.06.21
17:53
Украина уже закачала в ПХГ 16 млрд куб. м газа
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!