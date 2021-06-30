Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Крупный бизнес заинтересован в улучшении инвестиционной привлекательности Украины

30.06.21 13:15 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Крупный бизнес заинтересован в улучшение инвестиционной привлекательности Украины, поскольку это влияет на его капитализацию и возможность привлечения инвестиций. Такое мнение высказал генеральный директор АО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Олег Попов в интервью "Экономической правде".

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была привлекательной для инвесторов. Это ключевой вопрос для капитализации украинских бизнесов, объема и стоимости инвестиций. Для этого нужно много сделать, в первую очередь, победить коррупцию", – заявил О.Попов.

Из-за высоких страновых рисков украинские компании вынуждены привлекать внешнее финансирование под более высокие проценты, чем их иностранные конкуренты.

"Можно инвестировать за пределы Украины. Там спокойнее, чем у нас. Под это можно привлечь более дешевые деньги, потому что там меньше рисков. А в Украине более высокая доходность, но выше риски. Из-за высоких рисков инвесторы готовы вкладывать в Украину под гораздо более высокую доходность и в этом проблема страны", - отмечает он.

В то же время СКМ планирует продолжить инвестировать в украинскую экономику.

"Но мы инвестируем, и будем инвестировать, и не боимся того, что кто-то будет, как вы сказали, влиять на нас. Мы понимаем одну вещь: мы прозрачны уже 20 лет, не пользуемся никакими государственными преференциями, хотя на нас этот ярлык всегда навешивали", - подчеркнул топ-менеджер.

В инвестиционный портфель СКМ входят более 500 компаний и предприятий в 7 странах Европы и Серверной Америки. Ключевыми бизнесами СКМ являются горнометаллургический холдинг "Метинвест", энергетический холдинг ДТЭК, банк ПУМБ, телекоммуникационная компания "Укртелеком", страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь" и другие компании.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:33
Нефть подорожала до 75 долл. за баррель
12:57
Принятие налогового законопроекта обвалит ВВП Украины
12:56
Законопроект № 4167 является картой деиндустриализации Украины – Магера
12:35
Среди металлургов мира ширится мнение о вреде антидемпинговых пошлин
12:28
Необходимо пересмотреть систему налогообложения для агрохолдингов – Шпенов
12:13
Китай подал иск в ВТО против австралийских пошлин
11:57
В КНР ожидают падения цен на уголь в июле
11:49
Интерпайп начал поставки колес улучшенного дизайна для Indian Railways
11:35
Металлургам Германии обещают еще 2 млрд евро на декарбонизацию
11:15
Главным торговым партнером Украины остается Китай
11:14
Законопроект №5600 противоречит Нацстратегии-2030 – Магомедов
10:54
Украина исчерпала квоты на поставку в ЕС почти всех видов металлопродукции
10:35
Tsodilo Resources хочет выпускать в Ботсване горячебрикетированное железо
10:16
Liberty Steel решила реструктурировать бизнес в Европе
09:58
В мае Япония увеличила стальной экспорт
09:38
Туризм продолжает оставаться слабым сектором мировой экономики
09:28
Yusco увеличила июльские цены на нержавейку
08:42
Спотовые цены на газ в ЕС выросли до максимума за 13 лет
08:04
При покупке земель с/х назначения придется заплатить 6,5% налогов
29.06.21
17:53
Украина уже закачала в ПХГ 16 млрд куб. м газа
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!