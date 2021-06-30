Необходимо пересмотреть систему налогообложения для агрохолдингов – Шпенов

Ни одна другая отрасль национальной экономики не получает такую поддержку из бюджета, как АПК. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.
"За спинами мелких и средних фермеров, на госдотациях и льготах выросли мощные, сверхприбыльные агрохолдинги. И они больше не нуждаются в госпомощи - потому что, по данным Госслужбы статистики, сельское хозяйство стало самым прибыльным бизнесом в стране, с показателем 18,4% роста за год", - отмечает политик.
Д.Шпенов обратил внимание на то, что сегодня агроолигархи с выгодой для себя используют упрощенную систему налогообложения, старательно уходя от уплаты налога на прибыль. "Во всеуслышание говорят о миллиардах уплаченных в бюджет налогов, но в действительности ЕСВ и НДФЛ платят их работники. Кроме того, аграрные олигархи не стесняются использовать труд 1,46 млн украинцев, нелегально работающих в аграрном секторе. На этом государство теряет около 30 млрд грн налогов в год", - подчеркнул он.
"Сегодня аграрные лоббисты, обслуживающие интересы агрохолдингов, активно противодействуют повышению налоговых обязательств для АПК. В ход идут видавшие виды аргументы и угрозы продовольственного дефицита. Но сами агрохолдинги на пике мировых цен активно вывозят с/х сырье из Украины, не думая о продовольственной безопасности страны, а также взвинчивают цены на продукты питания в рознице", - сказал нардеп.
По мнению Д.Шпенова, власти пора вмешаться в ситуацию. "Иначе осенью люди увидят пустые полки в магазинах и космические цены на продукты питания. При этом аграрные лоббисты будут продолжать требовать увеличения объемов госдотаций. Очевидно, что система налогообложения в АПК требует изменений. Ведь сегодня государство теряет налоговые поступления, пока агрохолдинги увеличивают свои прибыли", - подытожил политик.