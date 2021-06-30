Принятие налогового законопроекта обвалит ВВП Украины В результате принятия законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), Украина будет иметь снижение ВВП и отток инвестиций.



Об этом заявила народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.



"Последствия будут очень и очень простые. На какой-то очень короткий период, возможно, какие-то бюджетные поступления и увеличатся. Год пережить, может, и поможет. Но в конечном счете мы увидим снижение ВВП", - рассказала Л.Буймистер.



По ее словам, намерения правительства увеличить налоги негативно воспримут иностранные инвесторы, которые ценят стабильность законодательства в стране, в которую инвестируют.



"Если мы одной рукой создаем более благоприятный налоговый режим, а второй рукой создаем правительственные законопроекты, которые уничтожают все эти инициативы, то никакие инвестняни здесь просто не помогут. Поэтому исключительно последовательная политика государства может восприниматься бизнесом позитивно и нормально", - подчеркнула Л.Буймистер.



Она также считает, что изменения в налоговое законодательство должны приниматься только после широкого общественного и экспертного обсуждения, прежде всего с представителями бизнеса, чего авторы законопроекта №5600 не сделали.



"Чтобы не потерять доверие к, в первую очередь, фискальной политике правительства, не могут налоговые инициативы приниматься без широкого обсуждения предварительно со всеми стейкхолдерами, без экономических расчетов, без моделирования элементарно последствий", - отметила Л.Буймистер.



Напомним, ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что изменения в Налоговый кодекс, предложенные правительством, приведут к инфляции и росту безработицы, а также потери конкурентоспособности отечественных предприятий.



В то же время Американская торговая палата (АСС) и Европейская бизнес-ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменениях (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.



Как известно, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.



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