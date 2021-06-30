Среди металлургов мира ширится мнение о вреде антидемпинговых пошлин Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., есть растущая тенденция для рынков стали во всем мире, чтобы побудить их смотреть внутрь себя с точки зрения предложения. Этому способствует усиление мер по защите торговли, высокая стоимость доставки и экологические проблемы.



Покупатели стали во многих странах все больше разочаровываются нехваткой материалов на их местных рынках и препятствиями на пути к поставкам из-за рубежа.

11 июня 2021 года Европейская Комиссия изложила свои предложения по расширению гарантий на сталь. Это продлит действующую в настоящее время систему квот и тарифов еще на три года. Он включает 3%-ое ежегодное увеличение объемов беспошлинного импорта.



Европейские покупатели стали и торговцы сомневаются в необходимости продолжения этих мер. По их мнению, сокращение дефицита на местном рынке жизненно важно для общего здоровья сталелитейного сектора ЕС. Комбинаты заявляют, что необходимы меры защиты, чтобы они могли инвестировать в устойчивые и экологически чистые методы производства.



Тарифы по Разделу 232 продолжают оставаться препятствием для импорта в США. Недавний стремительный рост цен на сталь и ее низкая доступность вызвали возобновление интереса со стороны клиентов, ищущих материал за пределами внутреннего рынка.



Однако они жалуются на дополнительные расходы, понесенные из-за 25%-ных тарифов. Многие покупатели из США теперь хотят видеть полное снятие торговых ограничений.



Возможное соглашение между ЕС и правительством США об отмене пошлин на торговлю между двумя регионами может быть заключено в конце этого года. Есть предположения, что это может привести к дальнейшим исключениям для других стран, особенно там, где уже заключены установленные торговые соглашения.



Это мало что сделает для улучшения доступности стали в любом из регионов, по мнению MEPS. Большинство поставок между двумя торговыми партнерами приходится на стальную продукцию с высокими техническими требованиями.



Несомненно, нынешние международные уровни цен приносят металлургам чрезвычайно высокие прибыли. Если торговые ограничения в ЕС и США будут сняты, существуют опасения, что это приведет к тому, что комбинаты вернутся к периоду низкой рентабельности или даже к убыточному сценарию.



Однако продолжение этих мер усугубляет дефицит на этих рынках и создает глобальный рост цен на сталь, что негативно сказывается на производственных компаниях, занимающихся переработкой продукции.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



