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Законопроект №5600 противоречит Нацстратегии-2030 – Магомедов

30.06.21 11:14
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Предусматривающий значительное повышение налогов законопроект №5600 противоречит Национальной экономической стратегии до 2030 года и здравому смыслу. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Это документ не про стимулы и развитие экономики. Он про то, как получить с бизнеса как можно больше налогов и тем самым закрыть бюджетные дыры. Ведь с МВФ правительству пока не удается наладить отношения. Видимо, для власти поднять налоги проще, чем провести реформы, на которых настаивает Фонд. Но эта простота имеет свою цену, и она очень высока", - отмечает он.

Напомним, менее чем полгода назад Кабмин утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Ее основная цель – обеспечение стабильного и долгосрочного роста украинской экономики. Для этого государство пообещало бизнесу поддержку, налоговые стимулы, содействие в проведении модернизации производства и привлечении инвестиций. Еще предпринимателям была обещана защита от незаконного давления правоохранительных и силовых органов.

"На всех уровнях у нас говорят о евроинтеграции. Чтобы оказаться в Европе, нужно делать все, как в Европе. Такой подход, хоть и линейный, но не лишен логики. Однако давайте смотреть на вещи реально. Власти ЕС выделили несколько триллионов евро на преодоление последствий пандемии, в том числе на помощь бизнесу. У нас была не самая эффективная история с раздачей 8 тыс грн и почти 400 млрд грн убытков, о которых отчитались компании за последние пять кварталов. А теперь еще и повышение налогов?", - отмечает М.Магомедов

"Неужели наша национальная стратегия состоит в том, чтобы своими руками задушить бизнес, который только начинает оправляться от последствий карантинных ограничений? Нельзя требовать платить больше от компаний, которые в течение двух последних лет как могли пытались остаться на плаву. Это не просто противоречит Нацстратегии-2030. Это противоречит здравому смыслу. Проблему дефицита нужно решать, никто с этим не спорит. Нужно искать компромисс с бизнесом. И такой компромисс есть – это законопроект №5600-3, в котором учтены как замечания бизнеса, так и потребности государства", - подытожил народный депутат.

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