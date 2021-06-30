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В КНР ожидают падения цен на уголь в июле

30.06.21 11:57 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Reuters, Государственный плановый орган Китая (NDRC) ожидает ослабления дефицита угля и падения цен на уголь в июле.

"С ростом производства гидроэлектроэнергии и солнечной энергии летом, а также с увеличением добычи и импорта угля, противоречие между спросом и предложением угля будет иметь тенденцию уменьшаться, - говорится в отчете Национальной комиссии по развитию и реформам. - Ожидается, что цены на уголь войдут в нисходящий тренд в июле, и значительно упадут".

Ранее в июне Государственный плановый орган Китая и регулятор рынка совместно начали расследование цен на уголь, заявив, что они будут бороться со спекуляциями и накоплением запасов.

Китай также планирует высвободить больше энергетического угля из своих запасов, чтобы обеспечить рыночное предложение перед летним пиковым спросом, хотя, согласно отчету, сумма не разглашается.

NDRC заявил, что планирует создать около 100 млн тонн пригодных для использования запасов угля в стране в 2021 году.

МинПром

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