Металлургам Германии обещают еще 2 млрд евро на декарбонизацию Федеральный министр окружающей среды Германии Свенья Шульце пообещала увеличить бюджетное финансирование проектов декарбонизации сталелитейной отрасли ФРГ. Об этом она заявила во время визита на новый сталелитейный комплекс thyssenkrupp Steel в Дуйсбурге.



"Промышленность использовала уголь для производства стали более 200 лет. Мы помогаем переходить на производство в будущем с помощью водорода из энергии ветра и солнца. Реструктуризация сталелитейной промышленности - огромная проблема. Правительство Германии не оставит сталелитейную промышленность в одиночестве в процессе трансформации. Мое министерство предлагает конкретную поддержку инвестициям в защиту климата через программу финансирования декарбонизации. Благодаря увеличению средств на контракты по охране климата, мы сможем поддержать отрасль даже более высокими эксплуатационными расходами, чтобы обеспечить безопасность инвестиций в технологии после ископаемого топлива", - сказала С.Шульце.



По данным thyssenkrupp, сталелитейной отрасли Германии к 2030 году потребуется 2 млрд евро для старта переходных проектов и до 8 млрд евро для полного перехода на "зеленый" водород.



Сталелитейная промышленность, вырабатывающая около 58 млн тонн CO2, генерирует около 6% выбросов CO2 в Германии и сталкивается с огромными проблемами при переходе к нейтрализации парниковых газов. Металлургическая промышленность ФРГ и Федеральное министерство окружающей среды ожидают прорыва от перехода на так называемые системы прямого восстановления, работающие на водороде, которые предназначены для замены доменных печей.



По словам технологов thyssenkrupp, сталелитейная промышленность имеет решающее конкурентное преимущество по сравнению с другими отраслями промышленности: она может использовать природный газ во время перехода к преобразованию для прямого восстановления железной руды. В качестве переходной технологии в сталелитейной промышленности природный газ уже может сэкономить много выбросов CO2. Процесс прямого восстановления с использованием природного газа наполовину чище, чем сталь, полученная в доменной печи. Тем не менее, в среднесрочной и долгосрочной перспективе природный газ придется заменить зеленым водородом.



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