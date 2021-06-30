Главным торговым партнером Украины остается Китай Китай, Польша и Германия вошли в тройку стран с наибольшим товарооборотом с Украиной в январе-мае 2021 года. Об этом говорится в статистических данных Государственной таможенной службы.



По сравнению с аналогичным периодом 2020 года товарооборот Китая увеличился на 35,6%, до 7,3 млрд долларов, а отрицательное сальдо сократилось на 67%, до 0,2 млрд долларов.



Польша увеличила товарооборот на 38,9%, до 3,75 млрд долларов, а сальдо Украины с этой страной увеличилось на 130% и из отрицательного стало положительным в размере 70 млн долларов.



Германия увеличила товарооборот на 29%, до 3,3 млрд долларов, а отрицательное сальдо немного увеличилось – на 3,9%, до 1,28 млрд долларов.



Также в десятку крупнейших торговых партнеров Украины вошли Россия, Турция, Беларусь, Италия, США, Венгрия и Франция.



Наибольший рост товарооборота показала Италия – 39,2%, ненамного ниже показатели у Польши, Беларуси, Китая и Турции.



Наименьший рост среди десятки крупнейших – у России – 7,9%, страна по сравнению с аналогичным периодом 2020 года переместилась со второго на четвертое место.



У 7 стран из ТОП-10 у Украины отрицательное торговое сальдо.



Наибольшее отрицательное сальдо среди ТОП-10 – у Германии – 1,27 млрд долларов, а наибольшее положительное – у Турции – 0,46 млрд долларов.



Несмотря на пандемию коронавируса, международный товарооборот показал рост вместо падения.



При этом Китай в январе 2021 года сохранил статус крупнейшего торгового партнера Европейского Союза.



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