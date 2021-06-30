Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина исчерпала квоты на поставку в ЕС почти всех видов металлопродукции

30.06.21 10:54 , Металлургпром
печать
размер текста:

По состоянию на 28 июня 2021 года по данным объединения предприятий "Укрметаллургпром" украинские экспортеры полностью исчерпали квоты на поставку металлопродукции в Европейский Союз за исключением трех видов металлопроката: уголка и профиля из железа и нелегированной стали, проволоки и арматуры. При этом по арматуре квоты выбраны почти на 80%.

Украина обладает индивидуальной тарифной квотой по 11 категориям из 26 типов металлопроката, импорт которых квотируется Евросоюзом для защиты внутреннего рынка. В случае если страна исчерпала свою квоту, то дальнейшие поставки облагаются пошлиной в размере 25%.

Согласно решения Европейской комиссии от 29 мая 2020 года, с 1 июля 2020 г. вступили в силу откорректированные правила использования тарифных квот на импорт металлопроката в страны ЕС, которые действуют по 30 июня 2021 года.

24 июня 2021 года Еврокомиссия продлила действие квот и заградительных пошлин на ввоз в регион стальной продукции еще на три года — до 30 июня 2024 года.

Украина, как и прежде, обладает индивидуальными ("страновыми") тарифными квотами по следующим 11 категориям: 2 (холоднокатаный плоский прокат из нелегированной и легированной стали), 7 (толстолистовой прокат из нелегированной и легированной стали), 13 (арматура), 14 (прутки, бруски и мелкий сорт из нержавеющей стали), 16 (катанка из нелегированной и легированной стали), 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали), 21 (профиль полый), 22 (трубы бесшовные из нержавеющей стали), 24 (прочие бесшовные трубы), 27 (холоднокатаные прутки и бруски из нелегированной и легированной стали) и 28 (проволока нелегированная).

Тарифные квоты, как индивидуальные, так и глобальные, действуют по квартальному принципу распределения. Сохраняется также механизм переноса неиспользованных объемов квоты из предыдущего квартала в последующий — доступ к невыбранным объемам квоты предыдущего квартала страны будут получать на 20-й рабочий день нового квартала. Указанный механизм действует исключительно в пределах одного периода, и объемы тарифных квот, не выбранные в последнем квартале предыдущего периода, на следующий период не переносятся.

Имеется возможность использования глобальной тарифной квоты в четвертом (завершающем) квартале каждого периода (т.е., с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г., с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г. и с 01.04.2024 г. по 30.06.2024 г.) странами, исчерпавшими индивидуальную тарифную квоту, но с сохранением уже действующих «режимов доступа».

Существуют три "режима доступа":

Режим 1: "Запрет на использование" — страны, исчерпавшие индивидуальную тарифную квоту, лишаются права воспользоваться глобальной тарифной квотой в последнем квартале каждого периода.

В этот разряд из категорий, по которым Украина имеет индивидуальную тарифную квоту, попадают группа 16 (катанка из нелегированной и легированной стали) и группа 27 (холоднокатаные прутки и бруски из нелегированной и легированной стали).

Режим 2: "Ограничение доступа" — установлены максимально дозволенные объемы доступа к глобальной тарифной квоте в четвертом квартале периода для стран, исчерпавших индивидуальную тарифную квоту. При этом указанные объемы являются общими для всех стран, исчерпавших индивидуальную тарифную квоту, и используются по принципу first come – first served ("первым пришел – первым получил").

В этот разряд из категорий, по которым Украина имеет индивидуальную тарифную квоту, попадают группы 13 (арматура, максимально разрешенный объем к использованию глобальной тарифной квоты в четвертом квартале 29 457,54 тонн), 14 (прутки, бруски и мелкий сорт из нержавеющей стали, 2 590,07 тонн), 21 (профиль полый, 3330,95 тонн), 22 (трубы бесшовные из нержавеющей стали, 1991,54 тонн) и 28 (проволока нелегированная, 21 998,71 тонн).

Режим 3: "Полный доступ" — без каких-либо ограничений.

Из категорий, по которым Украина имеет индивидуальную тарифную квоту, в этот разряд попадают группы 2 (холоднокатаный плоский прокат из нелегированной и легированной стали), 7 (толстолистовой прокат из нелегированной и легированной стали), 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали) и 24 (прочие бесшовные трубы).

Также предусмотрено повышение объемов тарифных квот в каждом последующем периоде на 3% относительно предыдущего периода.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:13
Китай подал иск в ВТО против австралийских пошлин
11:57
В КНР ожидают падения цен на уголь в июле
11:49
Интерпайп начал поставки колес улучшенного дизайна для Indian Railways
11:35
Металлургам Германии обещают еще 2 млрд евро на декарбонизацию
11:15
Главным торговым партнером Украины остается Китай
11:14
Законопроект №5600 противоречит Нацстратегии-2030 – Магомедов
10:35
Tsodilo Resources хочет выпускать в Ботсване горячебрикетированное железо
10:16
Liberty Steel решила реструктурировать бизнес в Европе
09:58
В мае Япония увеличила стальной экспорт
09:38
Туризм продолжает оставаться слабым сектором мировой экономики
09:28
Yusco увеличила июльские цены на нержавейку
08:42
Спотовые цены на газ в ЕС выросли до максимума за 13 лет
08:04
При покупке земель с/х назначения придется заплатить 6,5% налогов
29.06.21
17:53
Украина уже закачала в ПХГ 16 млрд куб. м газа
17:35
В Украине возросли объемы транспортировки грузов
17:16
В Украине второй месяц подряд сокращается средняя зарплата
16:55
Кабмин разрешил населению до 1 августа платить за электроэнергию по старой цене
16:35
Украина уже ждет от МВФ дополнительного займа почти на 3 млрд долл.
16:16
Австралия заработала рекордные суммы на экспорте руды
15:58
Россия ввела вывозные пошлины на черные и цветные металлы
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!