Tsodilo Resources хочет выпускать в Ботсване горячебрикетированное железо Компания Tsodilo Resources, разрабатывающая проект строительства железорудного ГОКа на месторождении Xaudum в Ботсване, заключила соглашение с Национальным университетом науки и технологии и государственной угледобывающей компанией Morupule Coal Mine о проведении совместного исследования на предмет создания производства восстановленного/горячебрикетированного железа.



Месторождение Xaudum содержит высококачественную магнетитовую руду с содержанием железа более 67%. Ранее компания рассчитывала получать из нее окатыши, но теперь возникла идея выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью.



Компания рассчитывает использовать применяемую, в частности, в Индии технологию восстановления железа углем с месторождения Morupule. Сейчас там ежегодно добывается около 3 млн т полубитуминозного угля.



Как сообщает Tsodilo Resources, ГБЖ может стать основой для производства стальной продукции в самой Ботсване, а также экспортироваться в соседние африканские страны и на мировой рынок.



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