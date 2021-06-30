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Tsodilo Resources хочет выпускать в Ботсване горячебрикетированное железо

30.06.21 10:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Компания Tsodilo Resources, разрабатывающая проект строительства железорудного ГОКа на месторождении Xaudum в Ботсване, заключила соглашение с Национальным университетом науки и технологии и государственной угледобывающей компанией Morupule Coal Mine о проведении совместного исследования на предмет создания производства восстановленного/горячебрикетированного железа.

Месторождение Xaudum содержит высококачественную магнетитовую руду с содержанием железа более 67%. Ранее компания рассчитывала получать из нее окатыши, но теперь возникла идея выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Компания рассчитывает использовать применяемую, в частности, в Индии технологию восстановления железа углем с месторождения Morupule. Сейчас там ежегодно добывается около 3 млн т полубитуминозного угля.

Как сообщает Tsodilo Resources, ГБЖ может стать основой для производства стальной продукции в самой Ботсване, а также экспортироваться в соседние африканские страны и на мировой рынок.

МинПром

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