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Спотовые цены на газ в ЕС выросли до максимума за 13 лет

30.06.21 08:42
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Спотовые цены на газ в Европе выросли до максимума с 2008 года, пишет газета "Коммерсант".

Спотовые цены на газ в Европе на ключевом хабе TTF в Нидерландах превысили 418 долл. за 1 тыс. кубометров (33,7 евро за 1 МВт•ч), по данным EEX. Форвардные цены также выросли: так, ближайший июльский фьючерс на TTF увеличился на 3,75%, до $415 за 1 тыс. кубометров (€33,5 за 1 МВт•ч).

При этом на рынке сохраняется контанго — стоимость дальних фьючерсов выше: ноябрьский контракт торгуется за €33,8, а январский — за €34. Такая ситуация должна стимулировать трейдеров запасать газ в подземных хранилищах, даже если бы обязательства перед клиентами не принуждали их к тому же.

Нынешний уровень цен в Европе — очень редкое явление. Сравнительно длительный период фьючерсы на TTF торговались на уровне выше $400 только в 2008 году, затем подобные взлеты были единичными и объяснялись, как правило, чрезвычайными обстоятельствами. В спотовых ценах за последние 13 лет порог в $400 за 1 тыс. кубометров преодолевался лишь 25 раз. Самый высокий показатель спотовой цены на TTF был зафиксирован 1 марта 2018 года, когда стоимость газа на фоне холодной погоды (циклон «Зверь с Востока») подскочила до $940 за 1 тыс. кубометров. Последним был пик 28 февраля 2018 года — $556 за 1 тыс. кубометров, отмечает Мария Белова из Vygon Consulting. Для сравнения, "Газпром" пока прогнозирует среднюю экспортную цену на свой газ в этом году на уровне $240 за 1 тыс. кубометров, а в бюджет компании заложена цена в $170 за 1 тыс. кубометров.

"Газпром" продолжает поставлять через ГТС Украины около 109 млн кубометров в сутки по долгосрочным обязательствам (всего 40 млрд кубометров в 2021 году), а также прокачивает 15 млн кубометров в сутки дополнительно по итогам аукциона, прошедшего 21 июня. В июне монополия полностью загружала украинский транзит, прокачивая в среднем по 124 млн кубометров в сутки.

Но до сих пор "Газпром" ни разу не воспользовался опцией бронирования прерываемых мощностей (аукционы проводились на май и июнь), несмотря на сокращение предложения.

МинПром

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