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Украина уже закачала в ПХГ 16 млрд куб. м газа

29.06.21 17:53 , Бизнес Цензор
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Запасы газа в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз" по состоянию на 29 июня составляют 16 млрд кубометров, что на 5% (на 0,9 млрд кубометров) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

Сейчас "Укртрансгаз" продолжает накопление топлива в подземках - за минувшие сутки в ПХГ закачано 19,3 млн кубометров газа.

Кроме формирования необходимых для устойчивого прохождения отопительного сезона запасов газа, "Укртрансгаз" использует относительное затишье на рынке и проводит активные работы по ремонту и модернизации своего оборудования.

В частности, компания уже провела 95% работ в пределах первой очереди реконструкции газосборного пункта Богородчанского ПХГ. Общая стоимость этого проекта - 283,5 млн грн, завершить его планируется во второй половине года. На Богородчанском ПХГ "Укртрансгаз" также реконструирует систему теплоснабжения промышленной площадки (бюджет принимаемых мер - 18,7 млн грн).

Кроме того, продолжается реконструкция установки осушения газа с автоматизацией технологического процесса на Дашавском ПХГ. "Укртрансгаз" уже выполнил 57% работ в рамках проекта, общий бюджет которого составляет 216,6 млн грн.

Также продолжаются работы по реконструкции площадки газосборного пункта Червонопартизанского ПХГ - этот объект планируется к сдаче в эксплуатацию до конца 2021 года, а бюджет принимаемых мер составляет 100,4 млн грн.

Также, помимо перечисленного, "Укртрансгаз" сейчас проводит работы по переоборудованию пяти газотурбинных двигателей для Бильче-Волыцко-Угерского ПХГ и ремонт трех газотурбинных двигателей на Пролетарском и Кегичевском газохранилищах.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища.

Кабинет министров поручил обеспечить на середину октября наличие запасов природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд кубометров.

Ранее глава АО "Укртрансгаз", исполняющего функции Оператора ПХГ Украины, Сергей Перелома спрогнозировал, что пиковая нагрузка по закачке в хранилища в этом году придется на август-сентябрь.

МинПром

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