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В Украине второй месяц подряд сокращается средняя зарплата

29.06.21 17:16 , РБК Украина
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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2021 года составила 13 499 гривен. Это на 44 гривны меньше, чем в апреле. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Таким образом, зарплаты в Украине падают второй месяц подряд (в апреле сократились на 69 гривен).

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с маем прошлого года) зарплата выросла на 28,1%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 16,8%.

Самая высокая начисленная зарплата в мае была в Киеве - 19 287 гривен, самая низкая - в Волынской области - 10 890 гривен.

Самую большую зарплату получают в сферах "Информация и телекоммуникации" - 25 265 гривен, "Финансовая и страховая деятельность" - 21 965 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 8 875 гривен.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.

МинПром

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