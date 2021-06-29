Украина уже ждет от МВФ дополнительного займа почти на 3 млрд долл. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ожидает нового распределения специальных прав заимствования (SDR, СПЗ) на 650 млрд долл. до сентября. Об этом сообщил представитель Фонда Джерри Райс, передает Интерфакс-Украина.



"Сегодня Исполнительный совет МВФ обсудил предложение о новом распределении SDR на 650 млрд долл. – крупнейшего выпуска в истории МВФ, направленного на то, чтобы помочь его членам, особенно наиболее уязвимым, преодолеть кризис COVID-19. Обсуждение в правлении – еще один шаг в процессе нового распределения SDR, который, как мы ожидаем, будет завершен к концу августа", – сообщил Дж.Райс.



Как сообщалось, МВФ обсуждает дополнительную эмиссию SDR на 650 млрд долл. для поддержки восстановления мировой экономики.



По словам главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, новое распределение Международным валютным фондом специальных прав заимствования (СПЗ) принесет Украине 2,73 млрд долл., что улучшит показатель достаточности международных резервов страны с 91% до 98%.



Тем временем в МВФ отмечали прогресс в переговорах с властями Украины в рамках действующей программы stand-by, констатируя, что этого по-прежнему недостаточно для завершения первого пересмотра, а значит – и для выделения второго транша.



Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.



МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около 5 млрд долл. с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша.



После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по 700 млн долл., третьего – 560 млн долл. и заключительного четвертого – 980 млн долл. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.



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