Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цена газа в Европе взяла новую высоту из-за отказа Газпрома от доптранзита через Украину

29.06.21 14:54 , Интерфакс
печать
размер текста:

Спотовая цена газа в Европе преодолела планку в 400 долл. за тысячу кубометров на "сухих" итогах украинского бронирования дополнительных газотранспортных мощностей на июль, когда остановятся на ремонт главные экспортные газопроводы "Газпрома".

Фьючерс на июль по индексу TTF на ICE Futures в понедельник закрылся на отметке 398 долл., во вторник торги открылись на уровне 401 долл. К 13:00 по Москве (моменту завершения аукциона бронирования) он вырос до 409 долл., а сразу после выхода его итогов - подскакивал до 414 долл. за тысячу кубов. В настоящее время индекс дрейфует в районе 411 долл.

Как сообщалось, на прошедшем во вторник на платформе Regional Booking Platform аукционе на дополнительные - прерываемые - транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки) "Газпром" не стал выкупать их.

У концерна на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - всего 124 млн куб. м в сутки. В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Если аукцион на твердые мощности проходит со стопроцентной реализацией, может быть организован аукцион на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).

Ранее в этом году "Газпром" не бронировал прерываемые мощности - так было с аукционами на май и на июнь. Однако на июль назначены плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки) встанет на ежегодную профилактику с 13 по 23 июля, "Ямал-Европа" (около 100 млн куб. м в сутки) - с 6 по 10 июля.

Баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственного сезонной закономерности падения поставок СПГ; из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа. Закачка газа в подземные хранилища находится на минимальных значениях, что уже не оставляет сомнений в том, что новую зиму Европа встретит с полупустыми ПХГ.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:58
Россия ввела вывозные пошлины на черные и цветные металлы
15:36
Thyssenkrupp не отказывается от объединения с другими производителями
15:15
Сохранение импортных пошлин на сталь может стать концом сводобной торговли в ЕС
14:37
Baowu и Vale будут выпускать в Индонезии никельсодержащий чугун
14:14
Газпром решил не бронировать дополнительный транзит через Украину несмотря на крупные ремонты
13:54
ДТЭК стал участником проекта Smart Factory 5G на заводе Корум Свет шахтера
13:35
ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3% до 3,5%
13:25
Законопроект № 5600 является бомбой замедленного действия для экономики – Шпенов
13:13
США и Германия думают, как помочь Украине после запуска Северного потока-2
12:53
Энергетический уголь подорожал до максимальных уровней за десятилетие
12:40
Законопроект № 4167 необходимо приблизить к экономическим реалиям – Магера
12:32
Tata Steel продолжает дробить свой бизнес в Европе
12:14
Германские ломозаготовители не согласны с развитием металлургии по безуглеродным технологиям
11:52
Еврокомиссия продлила еще на 3 года ввозные пошлины на 26 категорий стальной продукции
11:35
Инвесторы не хотят вкладываться в ВИЭ Украины из-за политических рисков
11:11
Во Вьетнаме уверенно растет выплавка стали
10:55
Европа не хочет закупать алюминиевую продукцию из Китая
10:32
Китай построит в Малайзии меткомбинат за 3 млрд долл.
10:16
В Румынии модернизируют алюминиевый комбинат
10:09
Voestalpine провела опытные испытания получения восстановленного железа с помощью водорода
25.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!