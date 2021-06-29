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Россия ввела вывозные пошлины на черные и цветные металлы

29.06.21 15:58 , Steelland
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С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России вводятся вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы. Такое постановление утвердило правительство. Решение принято, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.

Пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну). Величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для чёрных металлов) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

По меди величина специфического компонента составит не менее 1226 долларов за тонну, по никелю – 2321 доллар, по алюминию – 254 доллара.

Для окатышей (рудного концентрата) специфическая пошлина будет составлять не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры – не менее 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки – не менее 133 долларов, для нержавеющей стали и ферросплавов – не менее 150 долларов.

Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. Россия проведёт переговоры с партнёрами по интеграционному объединению, чтобы снизить риски реэкспорта металлопродукции.

До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

МинПром

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