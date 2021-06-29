Thyssenkrupp не отказывается от объединения с другими производителями Thyssenkrupp не отвергла идею объединения с другими производителями своего сталелитейного бизнеса, второго по величине в Европе, заявил Бернхард Осбург, исполнительный директор Thyssenkrupp Steel Europe, сославшись на желание сократить затраты путем создания экономически оптимизированных структур.



"Консолидация, безусловно, остается ключевой темой", - сказал он журналистам на брифинге.



Поскольку в концерне Thyssenkrupp иногда звучит вопрос о том, не стоит ли отделить сталелитейный бизнес в отдельную компанию или вообще продать, Б.Осбург сообщил, что есть множество причин для объединения и только несколько возражений против него.



Ближайшим партнером для объединения называют сталелитейную компанию Salzgitter, который пока сохраняет нейтралитет к Thyssenkrupp в этом вопросе, но сейчас его руководство меняется. Совместное внимание к разработке экологически чистого водорода для сталеплавильного производства может стать объединяющим фактором.



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