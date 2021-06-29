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Сохранение импортных пошлин на сталь может стать концом сводобной торговли в ЕС

29.06.21 15:15 , Steelland
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Несмотря на широкое ожидание и одобрение производителей стали, расширение гарантий импорта стали в Европейский Союз на следующие три года не нашло поддержки у трейдеров, которые предвидят дальнейшее повышательное давление на цены на рынке, страдающем от острого дефицита предложения.

"Я понимаю, что это решение принято для поддержки, в основном, сталелитейной промышленности, а не конечных пользователей, - цитирует Platts одного из трейдеров в ЕС. - Это будет поддерживать очень высокую цену и подпитывать инфляцию цен на сталь и волатильность. Если добавить к этому все антидемпинговые расследования, можно подумать, что мы переживаем конец свободной торговли, когда каждый хочет защитить свою сталелитейную промышленность".

Один итальянский покупатель стали назвал расширение "катастрофой ... заводы ЕС не смогут предложить всю продукцию, которая нам нужна ... этот год был ужасным с их обслуживанием, с невероятными задержками и ненормальными спекуляциями: мы действительно беспокоимся о предстоящих месяцах".

В этом году цены на плоский и сортовой прокат достигли рекордно высокого уровня в Европе, как и в США. По данным ценового анализатора Platts, 21 июня цена на горячекатаный рулон на условиях франко-завод в ЕС достигла рекордной отметки 1 190 евро за тонну.

Euranimi, базирующаяся в Брюсселе ассоциация потребителей стали, представляющая "середину цепочки поставок" (импортеры, дистрибьюторы, трейдеры и переработчики), заявила, что "считает непонятным, что ЕС предпочитает игнорировать то, что происходит ниже по потоку, и придерживается протекционистской логики, которая больше не оправдана в контексте явной нехватки материалов и исключительно долгих сроков поставки, которые являются причиной постоянно растущих цен. Экономическая реальность этого решения будет заключаться в том, что бесчисленные европейские сталелитейные компании, которые уже сегодня остро нуждаются в материалах, получат лишь часть необходимой им стали, которая будет доставлена ​​им намного позже и по гораздо более высокой цене".

Напомним, что Еврокомиссия продлила действие квот и заградительных пошлин на ввоз в регион стальной продукции еще на три года — до 30 июня 2024 года. Пошлины в размере 25%, которые вводятся после превышения установленных тарифных квот, действуют с 2019 года в отношении 26 категорий стальной продукции.

МинПром

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