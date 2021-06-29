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Австралия заработала рекордные суммы на экспорте руды

29.06.21 16:16 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Reuters, ожидается, что на рост цен на железную руду придется почти половина рекордных экспортных поступлений Австралии от ресурсов в этом финансовом году, и страна ожидает дальнейшего роста, согласно отчету правительства 28 июня.

По оценкам, доходы от экспорта ресурсов Австралии составят рекордные 310 млрд австр. долл. (235,41 млрд долл.) в 2020-2021 финансовом году, заканчивающемся в июне, и вырастут до 334 млрд австр. долл. в следующем году, поскольку промышленная активность возрастает после ограничений COVID-19.

Министерство промышленности повысило свою оценку на 14% по сравнению с мартовским прогнозом из-за высоких цен на железную руду, которые в начале мая достигли рекордно высокого уровня выше 200 долл. за тонну из-за высокого спроса в металлургии.

"Это очень сильный результат в контексте глобальной пандемии COVID-19, - говорится в июньском квартальном отчете. - Страны с развитой экономикой и большинство основных торговых партнеров Австралии продолжают активно восстанавливаться после экономических последствий пандемии COVID-19".

Горнодобывающий сектор Австралии составляет около 10% валового внутреннего продукта страны, и железная руда является основной статьей экспорта страны.

Согласно правительственному отчету, Австралия ожидает, что цены на железную руду в этом финансовом году составят в среднем 137 долл. по сравнению с мартовским прогнозом 128 и 129 долл. в следующем финансовом году.

МинПром

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