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Baowu и Vale будут выпускать в Индонезии никельсодержащий чугун

29.06.21 14:37 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская металлургическая группа Baowu в лице своего подразделения по выпуску нержавеющей стали Taigang Iron and Steel (TISCO), бразильская горнодобывающая корпорация Vale и производитель никелевой продукции Shandong Xinhai Technology создают совместное предприятие по выпуску в Индонезии никельсодержащего чугуна (NPI), используемого для выплавки нержавеющей стали.

В данном проекте совместная доля двух китайских компаний составит 51%. PT Vale Indonesia (PTVI), которая будет поставлять для предприятия никелевую руду, получает 49%.

Предприятие планируется разместить в индустриальном парке Morowali на острове Сулавеси, где уже действуют два металлургических завода и несколько предприятий по производству NPI. Мощность проекта составит 73 тыс. т в год в пересчете на чистый никель. Как сообщает Vale, окончательное инвестиционное решение может быть принято до конца текущего года.

Правда, недавно правительство Индонезии заявило, что больше не будет выдавать разрешения на строительство предприятий по производству NPI, так как хочет использовать национальные запасы высококачественной никелевой руды для выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью. Однако не исключено, что NPI, получаемый на китайско-бразильском заводе, будет использоваться для выплавки нержавеющей стали в самой Индонезии.

МинПром

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