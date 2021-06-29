Законопроект № 5600 является бомбой замедленного действия для экономики – Шпенов Обосновывая необходимость повысить налоги, авторы законопроекта №5600 не привели ни одного убедительного аргумента. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Как мантру они твердят, что принятие законопроекта позволит дополнительно привлечь в госбюджет 50 млрд грн в год. Но вопрос в том, какой именно год имеется в виду? Если год вступления закона в силу - это возможно. Но уже в 2022 году эффективность данного документа будет очень сомнительной", - сказал он.



Д.Шпенов напомнил, что по итогам 2020 года украинские предприятия отчитались о масштабных убытках в 338 млрд грн. В первом квартале к ним прибавилось еще 53 млрд грн. Таким образом, за последние 15 месяцев отечественные предприниматели потеряли безвозвратно почти 400 млрд грн. Причем потеряли в условиях продолжающегося экономического кризиса и очень вялого банковского кредитования. К этому добавилось отсутствие помощи со стороны государства (8 тыс. грн вряд ли кого-то спасли), и получается неприглядная картина экономической разрухи в бизнес-секторе, отмечает народный депутат.



"Скажите, как в таких условиях можно поднимать налоги? В первый год, когда закон вступит в силу, увеличение доходов бюджета правительство получит. Но цена "затыкания бюджетных дыр" может оказаться слишком высокой. Предприятия вынуждены будут заплатить налоги по повышенным ставкам и остаться без средств для развития. Нетрудно предположить, что будет дальше", - сказал он.



Д.Шпенов выразил уверенность, что принятие законопроекта приведет к массовому уходу компаний в тень, активизации использования схем минимизации уплаты налогов, сокращению производства, увольнению части персонала, в худшем случае – банкротству. "В итоге все закончится снижением налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, и как следствие - нарастанием социального напряжения. Это слишком высокая цена для экономической безопасности Украины. Законопроект № 5600 принимать однозначно нельзя: когда эта бомба замедленного действия взорвется, спасать ситуацию будет уже поздно", - подчеркивает политик.



"Альтернатива есть: альтернативный законопроект 5600-3, который был поддержан бизнесом и экспертами. В этом документе достигнут разумный баланс между потребностями бюджета и реальными возможностями бизнеса. Ведь, безусловно, проблему бюджетного дефицита нужно решать, Но делать это следует разумно", - подытожил народный депутат.



МинПром



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