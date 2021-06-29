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Законопроект № 4167 необходимо приблизить к экономическим реалиям – Магера

29.06.21 12:40
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Любые законодательные изменения, которые могут сказаться на развитии промышленности, необходимо просчитывать наперед. Ведь на исправление ошибок могут понадобиться годы и миллиарды бюджетных средств, считает народный депутат Сергей Магера.

Он напомнил, что по итогам первого квартала 2021 года Украина занимает 13-е место в глобальном рейтинге стран-производителей стали и 10-е место в мире по объемам выплавки чугуна. "Были у нас времена и получше, но и такие позиции тоже весьма хороши. И вопрос не в том, как подняться вверх по ступенькам рейтингов. Вопрос в том, как сохранить конкурентные позиции отечественных экспортеров в мире, пораженном глобальным "вирусом" протекционизма", - сказал нардеп.

С этой точки зрения политик считает важным законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности". По его мнению, документ сможет во многом определить будущее украинской промышленности, а именно то, как она совершит так называемый зеленый переход и приспособится к работе в экономике будущего, где на первом месте будет стоять вопрос экологии.

"К сожалению, как ни старались авторы данного законопроекта, у них не получился документ, стимулирующий национальный бизнес совершить экомодернизацию производства. Вместо этого документ устанавливает для промышленных предприятий нереальные сроки (4-6 лет) на внедрение наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ). Общая стоимость их внедрения составит минимум 270 млрд грн", - подчеркивает С.Магера.

Нардеп обращает внимание на то, что законопроект не соответствует европейскому опыту. Так Польша внедряла НДТМ 20 лет, Словакия – 17. В целом на поддержку экомодернизации промышленности ЕС потратил до 2021 года 450 млрд евро, а до 2030 года планирует потратить еще 800 млрд евро. В то же время в Украине предлагается ввечти нулевое государственное финансирование и всего 4-6 лет на внедрение НДТМ, что просто является нереальным.

"Данный простой пример показывает, что доработать з/п № 4167 не получится. Три раза дорабатывали и без особого успеха. Очевидно, что философия авторов документа не соответствует экономическим реалиям и европейскому опыту. Считаю, что законопроект следует отозвать, сформировать новую рабочую группу и подготовить качественный з/п, учитывающий предложения бизнеса и интересы государства", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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