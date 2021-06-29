ДТЭК стал участником проекта Smart Factory 5G на заводе Корум Свет шахтера Vodafone Украина совместно с ДТЭК и Ericsson объявили о старте проекта Smart Factory 5G на машиностроительном заводе "Корум Свет шахтера" в Харькове, производящем горно-шахтное оборудование.



Об этом сообщает пресс-служба компании.



Отмечается, что в рамках проекта компании начинают развертывание частной технологической сети (Private Network) связи 5G, в которую будут интегрированы мобильные устройства, производственное оборудование, различные управляющие устройства и системы удаленного и автоматизированного управления.



Технологическая 5G-сеть Ericsson позволит автоматизировать производственные процессы. Впервые в Украине будет протестировано дистанционное управление, диагностика оборудования и зданий с помощью дронов и камеры 360°.



Кроме оптимизации производственных процессов, запуск решений повысит уровень промышленной безопасности - многие операции смогут выполняться удаленно, а своевременный мониторинг - предупреждать возможные аварийные ситуации.



Генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев заявил, что одна из целей ДТЭК - трансформация после 2025 года в цифровое предприятие, где люди и технологии слаженно взаимодействуют.



"Для этого была запущена специальная программа MODUS, координирующая цифровую трансформацию всех направлений бизнеса ДТЭК. Таким проектом для нашего машиностроительного направления является первая в Украине Smart Factory 5G на заводе "Корум Свет шахтера". В ней мы сможем использовать дроны для обследования труднодоступных мест на предприятии, улучшить процесс онлайн-сдачи оборудования для клиента. Это лишь первые пилотные направления, на самом деле мы понимаем, что возможности 5G гораздо шире. В перспективе мы планируем ими воспользоваться и дистанционно получать данные с комбайнов, работающих в шахтах, а также вести полный мониторинг работы станков на заводе для оптимизации загрузки оборудования. Я уверен, что этот проект станет началом масштабной индустриальной роботизации предприятий в Украине", - отметил И.Салеев.



В проекте будет внедрено решение Ericsson Dedicated Networks, которое включает ядро сети Enterprise Core и систему радиодоступа с использованием Ericsson Radio Dot System.



Ericsson Enterprise Core - виртуализированное, легко масштабируемое решение, которое может обеспечить подключение до 50 000 абонентов. Завод "Корум Свет шахтера" будет оснащен частной сетью 5G и подключен к общей инфраструктуре корпорации благодаря надежным каналам связи Vodafone.



Стартом проекта Smart Factory 5G в Украине стало подписание участниками каски шахтера. Предприятие "Корум Свет шахтера" также присоединилось к трансляции события.



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