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ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3% до 3,5%

29.06.21 13:35 , Интерфакс Украина
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3% до 3,5%, свидетельствует его июньский прогноз.

"Ожидается, что ВВП вырастет на 3,5% как в 2021-м, так и в 2022 году", – указал ЕБРР в региональном экономическом обзоре за июнь, обнародованном во вторник.

По его мнению, основные риски связаны с медленным продвижением в стране реформ и относительно медленными темпами вакцинации, отмечают аналитики банка.

"Хотя в первом квартале 2021 года экономика снизилась на 2% в годовом исчислении из-за продолжительных карантинных ограничений, есть признаки того, что она постепенно возвращается к росту во втором квартале благодаря более высоким ценам на сырьевые товары", – указал ЕБРР в обзоре.

МинПром

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