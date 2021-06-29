США и Германия думают, как помочь Украине после запуска Северного потока-2 США и Германия планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть ею потеряны в результате запуска газопровода "Северный поток 2".



По данным агентства Bloomberg, при этом стороны также изучают способы усиления "сдерживания российской агрессии с помощью угрозы санкций", передает Интерфакс-Украина.



США и Германия хотят заключить сделку, призванную ослабить геополитические выгоды Москвы после завершения строительства газопровода, к августу, то есть, к планируемому визиту в Вашингтон канцлера Германии Ангелы Меркель.



Агентство напомнило, что в среду в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что обе стороны говорили о способах "гарантий того, что Россия не сможет использовать энергетику в качестве инструмента принуждения, направленного против Украины или кого-либо еще".



"Мы полны решимости посмотреть, сможем ли мы извлечь что-то положительное из сложной ситуации, которую мы унаследовали", - сказал Э.Блинкен, добавив, что США хотят "сделать все возможное, чтобы убедиться, что в конечном итоге энергетическая безопасность Европы будет не подорвана, а фактически укреплена". То же самое, по его словам, касается и Украины.



Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2". "Если нам предложат переговоры о компенсации, то это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", – отметил он.



Как сообщалось, Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.



Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



