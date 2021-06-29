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США и Германия думают, как помочь Украине после запуска Северного потока-2

29.06.21 13:13 , Бизнес Цензор
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США и Германия планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть ею потеряны в результате запуска газопровода "Северный поток 2".

По данным агентства Bloomberg, при этом стороны также изучают способы усиления "сдерживания российской агрессии с помощью угрозы санкций", передает Интерфакс-Украина.

США и Германия хотят заключить сделку, призванную ослабить геополитические выгоды Москвы после завершения строительства газопровода, к августу, то есть, к планируемому визиту в Вашингтон канцлера Германии Ангелы Меркель.

Агентство напомнило, что в среду в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что обе стороны говорили о способах "гарантий того, что Россия не сможет использовать энергетику в качестве инструмента принуждения, направленного против Украины или кого-либо еще".

"Мы полны решимости посмотреть, сможем ли мы извлечь что-то положительное из сложной ситуации, которую мы унаследовали", - сказал Э.Блинкен, добавив, что США хотят "сделать все возможное, чтобы убедиться, что в конечном итоге энергетическая безопасность Европы будет не подорвана, а фактически укреплена". То же самое, по его словам, касается и Украины.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2". "Если нам предложат переговоры о компенсации, то это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", – отметил он.

Как сообщалось, Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.

МинПром

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