Tata Steel продолжает дробить свой бизнес в Европе

Как сообщает ArgusMedia, Tata Steel продолжает разделение своего бизнеса в континентальной Европе и Великобритании после встречи с Европейским производственным советом.
Разделение на Tata Steel Netherlands и Tata Steel UK позволит предприятиям реализовывать альтернативные стратегии, "и придаст им большую гибкость и сосредоточенность", - заявила компания. У компаний будет единая ценовая политика, предполагающая отсутствие конкуренции между предприятиями.
После разделения команды управления будут подотчетны своим советам директоров и материнской компании Tata Steel Limited. Руководящий комитет, состоящий из ТВ Нарендрана, Кушика Чаттерджи, Сандипа Бисваса и Хенрика Адама, возглавит процесс разделения.
Tata продолжает переговоры с правительствами Великобритании и Нидерландов о поддержке перехода на производство низкоуглеродистой стали, что она назвала "жизненно важной частью обеспечения долгосрочного устойчивого будущего для обоих сталеплавильных предприятий".