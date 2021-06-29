Tata Steel продолжает дробить свой бизнес в Европе Как сообщает ArgusMedia, Tata Steel продолжает разделение своего бизнеса в континентальной Европе и Великобритании после встречи с Европейским производственным советом.



Разделение на Tata Steel Netherlands и Tata Steel UK позволит предприятиям реализовывать альтернативные стратегии, "и придаст им большую гибкость и сосредоточенность", - заявила компания. У компаний будет единая ценовая политика, предполагающая отсутствие конкуренции между предприятиями.



После разделения команды управления будут подотчетны своим советам директоров и материнской компании Tata Steel Limited. Руководящий комитет, состоящий из ТВ Нарендрана, Кушика Чаттерджи, Сандипа Бисваса и Хенрика Адама, возглавит процесс разделения.



Tata продолжает переговоры с правительствами Великобритании и Нидерландов о поддержке перехода на производство низкоуглеродистой стали, что она назвала "жизненно важной частью обеспечения долгосрочного устойчивого будущего для обоих сталеплавильных предприятий".



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



