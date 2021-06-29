Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Tata Steel продолжает дробить свой бизнес в Европе

29.06.21 12:32 , МеталлТорг
печать
размер текста:

Как сообщает ArgusMedia, Tata Steel продолжает разделение своего бизнеса в континентальной Европе и Великобритании после встречи с Европейским производственным советом.

Разделение на Tata Steel Netherlands и Tata Steel UK позволит предприятиям реализовывать альтернативные стратегии, "и придаст им большую гибкость и сосредоточенность", - заявила компания. У компаний будет единая ценовая политика, предполагающая отсутствие конкуренции между предприятиями.

После разделения команды управления будут подотчетны своим советам директоров и материнской компании Tata Steel Limited. Руководящий комитет, состоящий из ТВ Нарендрана, Кушика Чаттерджи, Сандипа Бисваса и Хенрика Адама, возглавит процесс разделения.

Tata продолжает переговоры с правительствами Великобритании и Нидерландов о поддержке перехода на производство низкоуглеродистой стали, что она назвала "жизненно важной частью обеспечения долгосрочного устойчивого будущего для обоих сталеплавильных предприятий".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:14
Газпром решил не бронировать дополнительный транзит через Украину несмотря на крупные ремонты
13:54
ДТЭК стал участником проекта Smart Factory 5G на заводе Корум Свет шахтера
13:35
ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3% до 3,5%
13:25
Законопроект № 5600 является бомбой замедленного действия для экономики – Шпенов
13:13
США и Германия думают, как помочь Украине после запуска Северного потока-2
12:53
Энергетический уголь подорожал до максимальных уровней за десятилетие
12:40
Законопроект № 4167 необходимо приблизить к экономическим реалиям – Магера
12:14
Германские ломозаготовители не согласны с развитием металлургии по безуглеродным технологиям
11:52
Еврокомиссия продлила еще на 3 года ввозные пошлины на 26 категорий стальной продукции
11:35
Инвесторы не хотят вкладываться в ВИЭ Украины из-за политических рисков
11:11
Во Вьетнаме уверенно растет выплавка стали
10:55
Европа не хочет закупать алюминиевую продукцию из Китая
10:32
Китай построит в Малайзии меткомбинат за 3 млрд долл.
10:16
В Румынии модернизируют алюминиевый комбинат
10:09
Voestalpine провела опытные испытания получения восстановленного железа с помощью водорода
09:53
Совет ЕС одобрил соглашение об открытом небе с Украиной
09:26
ЕЭК начала расследование в отношении украинских ферросплавов
08:48
В ОАЭ решили объединить строителей и металлургов в одну корпорацию
08:35
На американском рынке ожидается дефицит листового проката
08:02
В Украине вырос уровень теневой экономики
25.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!