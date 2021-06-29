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Германские ломозаготовители не согласны с развитием металлургии по безуглеродным технологиям

29.06.21 12:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Представители ведущих германских металлургических компаний встретились с министром экономики Петером Альтмайером (Peter Altmaier) для обсуждения вопроса о разработке и исполнении плана развития национальной металлургической отрасли в период перехода к безуглеродным технологиям.

В частности, в соответствии с этим планом правительство Германии направит до 2 млрд евро на поддержку инвестиций в "климатически дружественное" производство стали. Прежде всего, эти средства планируется использовать для внедрения технологий водородной металлургии.

Президент германской металлургической ассоциации WV Stahl Ханс Юрген Керкхофф выступил за продолжение политики предоставления производителям стали бесплатных разрешений на выбросы углекислого газа вместо программы компенсаций, которую предлагает Европейская комиссия. П.Альтмайер заявил, что будет отстаивать эту позицию в Брюсселе.

С критикой итогов совещания выступила германская ассоциация ломозаготовителей BDSV. Она заявляет, что правительство Германии видит будущее национальной металлургии только в водородных технологиях, тогда как использование металлолома тоже может способствовать сокращению выбросов углекислого газа.

МинПром

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