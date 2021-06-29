Инвесторы не хотят вкладываться в ВИЭ Украины из-за политических рисков Европейский банк реконструкции и развития и другие международные финансовые учреждения остановили процесс предоставления средств на развитие "зеленой" энергетики в Украине из-за значительных политических рисков, долгов и усиления фискального влияния для отрасли путем введения акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников.



Об этом заявил член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко.



"Ни ЕБРР, ни любые другие серьезные международные институты уже под зеленотарифные энергетические проекты в Украине не дают кредитов в принципе. Корпоративные юристы крупных международных инвесторов понимают, что им на самом деле в арбитражах это введение акциза - еще один дополнительный аргумент на тему того, что правительство нарушает свои обязательства", - сказал А.Зинченко.



Он напомнил, что подписанный год назад "зеленый" меморандум между Кабмином и иностранными инвесторами предполагал неизменность условий ведения бизнеса в отрасли ВИЭ, в том числе налоговых условий.



"Это будет очень сильным аргументом в следующих тех, которые будут собственно в арбитражах против Украины. Некоторые арбитражи уже готовятся начаться осенью", - добавил эксперт.



Он подчеркнул, что представители Министерства юстиции, которые понимают перспективы таких международных арбитражей, будут показательно бороться против инвесторов, однако, в конце концов, будут постепенно сдавать позиции, поскольку реальных обоснований для выигрыша в таких делах нет.



"На сегодня те, кто рассказывают, что, мол, это позволит решить проблему с долгами перед инвесторами в ВИЭ, на самом деле лукавят и манипулируют. Потому что акциз собирается в бюджет, а потом завернуть его обратно в рынок электроэнергии - это очень сложно", - пояснил А.Зинченко.



Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.



Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



