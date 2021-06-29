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Во Вьетнаме уверенно растет выплавка стали

29.06.21 11:11 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным Vietnam Steel Association, в мае 2021 г. объем производства стали в стране составил 2,92 млн т, что на 3,5% превысило апрельский уровень и на 40% - показатель мая 2020 г. Однако из-за обострения эпидемиологической ситуации продажи стальной продукции в мае снизились на 8,4% по сравнению с апрелем до 2,47 млн. т.

Всего за пять месяцев во Вьетнаме было выплавлено 13,40 млн т стали, что на 38,7% больше, чем в тот же период годом ранее. Внутренние поставки стальной продукции прибавили 38,2%, до 11,96 млн т.

Согласно таможенной статистике, вьетнамские компании в январе-мае отправили на экспорт 4,88 млн. т стальной продукции и полуфабрикатов, превысив показатели аналогичного периода годичной давности на 62%.

Крупнейшим покупателем вьетнамской стальной продукции, преимущественно, заготовки выступает Китай. За пять месяцев туда было направлено около 1,1 млн т стали, в два раза больше, чем годом ранее. Также 713 млн т вьетнамского проката было экспортировано в страны Евросоюза, 584 тыс. т в Камбоджу и 293 тыс. т в Мексику.

МинПром

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