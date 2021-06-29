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В Румынии модернизируют алюминиевый комбинат

29.06.21 10:16 , Металлоснабжение с сбыт
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Румынская алюминиевая компания ALRO, входящая в зарегистрированную в Нидерландах интегрированную группу Vimetco, получила финансирование на сумму $95 млн. для проведения модернизации.

В частности, $40 млн. сроком на семь лет предоставил компании Черноморский банк торговли и развития (BSTDB) — международная финансовая организация, созданная с целью поддержки регионального развития и кооперации стран Черноморского региона. С 2015 г. он прокредитовал проекты ALRO на общую сумму порядка $120 млн.

Инвестиционная программа компании направлена, прежде всего, на повышение энергоэффективности и увеличение выпуска продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, в частности, для нужд автомобильной и аэрокосмической промышленности.

Текущие мощности ALRO составляют 265 тыс. т первичного алюминия, 35 тыс. т вторичного и 335 тыс, т алюминиевого литья в год. В состав группы Vimetco также входят предприятие по добыче бокситов в Сьерра-Леоне и три комбината в Китае совокупной мощностью 740 тыс. т алюминия и алюминиевой продукции в год.

МинПром

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