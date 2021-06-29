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Европа не хочет закупать алюминиевую продукцию из Китая

29.06.21 10:55 , Металлоснабжение и сбыт
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Британский орган по регулированию внешней торговли Trade Remedies Authority (TRA) возбудил антидемпинговое расследование по импорту алюминиевого экструдированного профиля из Китая, получив жалобы от национальных производителей, на долю которых приходится не менее 50% выпуска данной продукции в стране.

Власти Великобритании начали это расследование несмотря на то, что в стране продолжает действовать предварительная пошлина на данную продукцию, введенная в октябре 2020 г., когда Британия еще входила в состав Евросоюза. Ее ставка составляет от 21,2 до 32,1%.

Европейская ассоциация European Aluminium приветствует данный шаг британских властей, указывая на серьезную опасность, которую представляет китайская конкуренция для региональных производителей. В настоящее время в ЕС действуют ограничительные меры против 73 групп китайских товаров, в том числе 7 категорий алюминиевой продукции.

Еще одно расследование против китайского алюминиевого проката было недавно завершено в странах Персидского залива. На китайский листовой прокат из алюминиевых сплавов толщиной от 0,2 до 8 мм (кроме термообработанного проката, баночного листа и некоторых других видов продукции) была установлена окончательная антидемпинговая пошлина в размере 33%.

МинПром

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