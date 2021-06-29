Voestalpine провела опытные испытания получения восстановленного железа с помощью водорода

Компании Voestalpine и Primetals Technologies на базе австрийского меткомбината Donawitz провели испытания опытной установки получения восстановленного железа с помощью водорода. Как сообщает Primetals, в ходе исследований было обработано около 800 кг железной руды, что позволило отработать технологические процессы.
Сырьем для новой установки HYFOR является неагломерированная мелкодробленая руда с размером частичек менее 0,15 мм. При этом могут использоваться руды различного состава. Восстановление происходит в атмосфере чистого водорода при температуре около 900 градусов.
Пока что конечной продукцией установки является восстановленное железо с температурой 600 градусов для непосредственной загрузки в электропечь. В дальнейшем участники проекта намерены освоить на ней выпуск и горячебрикетированного железа, которое можно было бы перевозить на другие предприятия.
Следующим этапом проекта станет строительство пилотного модуля для отработки технологии в промышленных масштабах. Эти работы могут занять около двух лет. Как заявляет Primetals, модульный принцип позволит в перспективе строить установки различной производительности. Водород для них можно получать различным способом — как посредством разложения природного газа, так и электролизом.