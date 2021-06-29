Совет ЕС одобрил соглашение об открытом небе с Украиной Совет ЕС одобрил подписание с четырьмя странами Соглашения о совместном авиационном пространстве. В частности, с Украиной, Арменией, Катаром и Тунисом. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.



"Сегодня Совет дал добро на подписание трех соглашений об авиации соседства — с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром", — говорится в сообщении.



Отмечается, что данные соглашения откроют рынок воздушных перевозок, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов. "Три соглашения о соседстве снимут рыночные ограничения в отношении соседних стран ЕС и присоединят эти страны к внутреннему авиационному рынку ЕС, так как они примут авиационные стандарты ЕС и будут применять авиационные правила ЕС", — говорится в сообщении.



При этом отмечается, что решения по Украине, Армении и Катару позволяют применять соглашение на временной основе до завершения процедур, необходимых для его вступления в силу.



Ожидается, что соглашения будут подписаны осенью этого года, а после ратифицированы каждым государством-членом, Союзом и другой стороной.



Изначально предполагалось, что соглашение между Украиной и ЕС об открытом небе может быть подписана до конца 2020 года. Однако после подписание документа отсрочили.



МинПром





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