ЕЭК начала расследование в отношении украинских ферросплавов Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии уведомил о начале повторного антидемпингового расследования в отношении ферросиликомарганца, происходящего из Украины и ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза.



Расследование начато в связи с истечением срока действия прежней антидемпинговой меры. В числе инициаторов указаны Челябинский электрометаллургический комбинат, Западно-Сибирский электрометаллургический завод, Таразский металлургический завод, Темиртауский электрометаллургический комбинат, Аксуский завод ферросплавов.



В настоящее время в отношении ферросиликомарганца, изготовленного украинскими металлургическими предприятиями (в числе которых - Никопольский, Стахановский и Запорожский заводы ферросплавов) со 2 июня 2016 года действует антидемпинговая пошлина размером 26,35% от таможенной стоимости. Мера введена на ферросплавы с содержанием марганца от 30% до 75% по массе, кремния - от 8% до 35% и углерода - до 3% по массе. Продукция классифицируется кодом 7202 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



