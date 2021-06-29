На американском рынке ожидается дефицит листового проката Как отмечает S&P Global Platts, плановые ремонты, которые собираются провести американские металлургические компании во второй половине текущего года, окажут заметное влияние на национальный рынок стали, который с осени 2020 г. находится в состоянии перманентного дефицита.



По оценкам Platts, общие потери составят около 1,2-1,3 млн. т, большая часть которых придется на сентябрь-ноябрь. В это время на капитальный ремонт остановится крупнейшая доменная печь на комбинате Indiana Harbor East компании Cleveland-Cliffs, а также приостановят работу для проведения модернизации заводы Nucor Gallatin и North Star BlueScope.



Хотя все мероприятия имеют плановый характер, а общие потери будут сравнительно невелики (не более 3-4% от общего объема потребления за полгода), для американского рынка листового проката это станет проблемой из-за высокого спроса, низкого уровня складских запасов и недостаточных объемов импорта.



Такие же проблемы прогнозируются и для европейского рынка листового проката вследствие проведения плановых капитальных ремонтов доменных печей на меткомбинатах компаний ArcelorMittal и ThyssenKrupp в Бельгии и Германии.



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