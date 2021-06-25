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В мае госбюджет свели с дефицитом в 4,6 млрд грн

25.06.21 15:33
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Государственный бюджет в мае 2021 года сведен с дефицитом 4,6 млрд грн, тогда как дефицит госбюджета за пять месяцев составил 33,7 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины

Так, общий фонд госбюджета в минувшем месяце сведен с дефицитом 2 млрд грн, тогда как дефицит госбюджета в январе-мае составил почти 31,8 млрд грн.

Как указала ГКСУ, заимствования в мае составили 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду - 22,4 млрд грн. В частности, внешние заимствования в мае составили 2,8 млрд грн.

В целом за пять месяцев заимствования составили 196,2 млрд грн, по общему фонду - 192,46 млрд грн при плане за этот период в 262,2 млрд грн. Внешние заимствования за январь-май составили почти 40,2 млрд грн, свидетельствуют данные казначейства.

Погашения в мае составили 28,58 млрд грн при плане 30,8 млрд грн, в том числе погашения по внешним обязательствам - 2,1 млрд грн. В целом погашения за пять месяцев достигли 170,5 млрд грн при плане 174 млрд грн, в том числе внешние - 17,3 млрд грн.

Приватизация в мае принесла в бюджет 181 млн грн, а за пять месяцев - 858 млн грн, указала ГКСУ.

Согласно ее данным, доходы госбюджета за пять месяцев составили 476 млрд грн, в том числе по общему фонду - 421 млрд грн при плане в 402,6 млрд грн. Расходы госбюджета в январе-мае этого года достигли 509,4 млрд грн, в том числе по общему фонду - 455 млрд грн при плане 474 млрд грн, указала ГКСУ.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

МинПром

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