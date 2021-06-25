Евросоюз продлил санкции против России В ЕС решили продлить экономические санкции против РФ, заявил в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель.



"Мы продлили действие экономических санкций против России. Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений", — написал он в Твиттере.



Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе по сообщениям стран-участниц «нормандского формата» — Германии и Франции.



Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в «Официальном журнале» Евросоюза продление ограничительных мер вступает в силу.



Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.



На заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией Минских соглашений, которая, как было предусмотрено в то время, должна была осуществиться до 31 декабря 2015 года.



С учетом того, что эти планы не сбылись, Совет ЕС продлил экономические санкции до 31 июля 2016 года. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.



Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.



Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС — индивидуальные меры и меры в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя.



МинПром



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