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КВСЗ изготовит для Укрзализныци 100 пассажирских вагонов

25.06.21 16:48
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"Укрзализныця" и Крюковский вагоностроительный завод подписали соглашение на поставку 100 пассажирских вагонов, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на и. о. председателя правления Ивана Юрика

По словам руководителя компании, первая партия вагонов, не менее 20 единиц, будет поставлена уже до конца этого года.

"Эти вагоны будут задействованы для перевозки пассажиров на самых популярных направлениях. Все законтрактованные вагоны в рамках подписанного контракта производитель должен поставить до конца следующего года. То есть они выйдут на маршрут до пиковых зимних перевозок сезона 2022-2023 годов", - отметил Юрик.

Так, в рамках договора КВСЗ должен построить и поставить "Укрзализныце" 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

МинПром

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