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Минэнерго на месяц продлило действие тарифов на э/э для населения

25.06.21 14:58
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Министерство энергетики инициировало продолжение срока действия действующих спецобязательств участников рынка электроэнергии (ПСО) до 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что новая модель ПСО должна реализовать два главных задания: защитить социально уязвимые слои населения через снижение и прогнозированность тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы. Для этого нужно определить точную сумму средств, необходимую рынку.

"Ситуация, которая сложилась на рынке электроэнергии в мае-июне, полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО", – говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что неоднократно обращались к Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о необходимости срочного реагирования: часть мер НКРЭКУ принята. Теперь в ведомстве ожидают в первой половине июля принятия следующих решений, которые помогут стабилизировать рынок.

"Это создаст условия для возможности использования объективных данных для надлежащего исчисления модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта", – подчеркнули в Минэнерго.

Как сообщалось, постановлением №439 действие фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч с НДС продлено до 1 июля 2021 года, а также внесены изменения в спецобязательства на рынке электроэнергии (ПСО).

При этом "Энергоатом" должен обеспечить электроэнергией население в Объединенной энергосистему Украины (ОЭС), а "Укргидроэнерго" – в торговой зоне Бурштынского энергоострова (БуОс).

Цена электроэнергии для госкомпаний составит разницу между тарифом для населения (1,4 грн/кВт-ч без НДС) и суммой тарифов на передачу (около 0,29 грн/кВт-ч), на распределение (в среднем около 1 грн/кВт-ч) и поставку (в среднем около 0,1 грн/кВт-ч). Цена электроэнергии для госкомпаний должна быть не меньше 0,01 грн/кВт-ч за исключением территорий, где сумма тарифов на передачу, распределение и поставку превышает тариф для населения.

МинПром

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