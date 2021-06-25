Нафтогаз начал закачку ПХГ на зиму НАК "Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ). Об этом глава правления компании Юрий Витренко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.



"Да, уже начали импортировать, закачивать в подземку. Будем наращивать", – сказал Витренко.



Как сообщалось, ранее глава ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ ) Сергей Макогон отмечал, что Украина в июне возобновила импорт небольших объемов газа для закачки в ПХГ, на конец первой декады суточный импорт составлял около 3 млн куб. м.



Кабинет министров поручил обеспечить на середину октября наличие запасов природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд кубометров.



Ранее глава АО "Укртрансгаз", исполняющего функции Оператора ПХГ Украины, Сергей Перелома спрогнозировал, что пиковая нагрузка по закачке в хранилища в этом году придется на август-сентябрь.



При этом в апреле бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечал, что компания еще не решила, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища (ПХГ) страны.



Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ в объеме 28,44 млрд кубометров. Из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,29 млрд кубометров.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



