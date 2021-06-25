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Индонезия намерена ограничить производство ферроникеля

25.06.21 13:52 , Металлоснабжение с сбыт
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Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии предложило ограничить производство ферроникеля и никельсодержащего чугуна (NPI), чтобы высвободить сырьевые ресурсы для выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Как сообщил в интервью Reuters высокопоставленный сотрудник Министерства (Ridwan Djamaluddin), действующие и строящиеся пирометаллургические предприятия даже при отсутствии новых проектов исчерпают запасы высококачественной никелевой руды менее чем за двадцать лет.

При этом ферроникель и NPI представляют собой продукцию с низкой добавленной стоимостью. Поэтому Министерство выступает за то, чтобы ограничить ее выпуск и использовать руду для получения сульфата никеля для аккумуляторов, а в перспективе — самих аккумуляторов и даже электромобилей, а также нержавеющей стали.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 16 предприятий, выпускающих ферроникель и NPI, а к 2025 г. их количество может возрасти до 29 с совокупными мощностями более 1 млн. т в год в пересчете на никель. По словам Ридвана Джамалуддина, ограничения не затронут уже стартовавшие проекты, однако новые разрешения, возможно, выдаваться не будут.

Согласно оценкам International Nickel Study Group (INSG), за первые четыре месяца 2021 г. в мире было добыто 822,8 тыс. т никелевой руды в пересчете на чистый металл. Баланс на мировом рынке никеля был сведен с дефицитом в размере 34,9 тыс. т, тогда как в январе-апреле 2020 г. наблюдался избыток предложения в 48 тыс. т.

МинПром

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