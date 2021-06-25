ЕС взял на себя обязательство к 2030 году сократить выбросы на 55% Принятый евродепутатами Европейский климатический закон увеличивает цель ЕС по снижению выбросов к 2030 году с 40% до минимум 55% и на законодательном уровне вводит обязательство достичь углеродной нейтральности к 2050 году



Как сообщают в Европарламенте, цель на 2030 год закладывает основу для крупного пакета нормативных актов ЕС, который должен быть принят 14 июля 2021 года для скорейшего сокращения выбросов в этом десятилетии. Они, в частности, будут включать предложения по обновлению углеродного рынка ЕС и введение механизма углеродной корректировки импорта для стран вне ЕС.



Закон поддержали 442 евродепутата, 203 выступили против, 51 – воздержался.



Документ также предусматривает создание Европейского научного консультативного совета по изменению климата, который будет предоставлять политикам независимые научные консультации относительно согласования политики ЕС с целями по достижению углеродной нейтральности.



Отмечается, что до 30 сентября 2023 года, а затем каждые пять лет, Еврокомиссия будет оценивать коллективный прогресс, достигнутый всеми странами ЕС, а также последовательность национальных мер на пути к цели Евросоюза стать климатически нейтральным к 2050 году.



Европейский климатический закон является ключевым законодательным элементом, который закрепляет цель Европейского союза по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и обязательство по реализации стратегии Green Deal.



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