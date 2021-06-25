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Продление квот на сталь со стороны ЕС актуализирует вопрос расширения внутреннего рынка в Украине

25.06.21 12:59
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Решение Евросоюза о продлении квот вновь актуализирует вопрос расширения внутреннего рынка стали в Украине. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Об этом должно позаботиться правительство. Значительно увеличить внутренний спрос на сталь можно с помощью реализации крупных инфраструктурных проектов, программ модернизации и обновления подвижного состава на ж/д и в сфере муниципального транспорта. Каждая из таких программ может стать драйвером роста как для смежных отраслей, так и для экономики в целом", - считает он.

Д.Шпенов обратил внимание на то, что за решение о продлении квот на импорт стали в ЕС проголосовали 17 стран. Ограничения будут продлены еще на три года. До конца июня Еврокомиссия официально объявит об этом решении, и оно вступит в силу.

"Для Украины продление стальных квот крайне невыгодно. По многим товарным позициям мы уже практически выбрали квоты на этот год", - отмечает политик.

Как известно, несмотря на значительный дефицит стали внутри ЕС и высокие цены на данную продукцию, Европейский Союз принял решение продлить ограничения.

Это происходит на фоне того, что цены на автомобильные марки стали взлетели до уровня 1,3 тыс долл за тонну. Европейские автопроизводители, которые с трудом пережили карантинные ограничения, оказались вновь в кризисных условиях. Им не хватает стали, чтобы обеспечить бесперебойную работу сборочных линий. Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) официально заявила, что не доверяет заявлениям сталелитейщиков об угрозах, которые несет импорт. Производителей стали обвиняют в получении сверхдоходов на фоне отсутствия конкуренции и пиковых значений цен.

По оценке Assofermet Acciai, итальянской ассоциации металлотрейдеров, в 2021-2022 годах потребление стали в Европейском Союзе будет расти. Однако уже сегодня европейские металлурги не успевают покрыть спрос, и потребителям приходится буквально бороться за право получить продукцию первым и вовремя. Это еще более усугубляет аномальный рост цен на сталь. Эксперты считают, что продление импортных квот поднимет цены на новый пиковый уровень.

МинПром

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