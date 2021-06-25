HBIS Group и POSCO создают СП по выпуску автолиста Китайская HBIS Group и южнокорейская POSCO инвестируют $600 млн в создание совместного предприятия по производству и продаже автомобильного стального листа в Китае, сообщает пресс-служба POSCO.



Таким образом, POSCO стремится создать стабильную цепочку поставок стального листа для автомобильной промышленности в Китае, крупнейшего в мире производителя автомобилей, заявил корейский производитель стали.



Сталелитейщики вложат по $300 млн каждый и получат по 50% акций совместного предприятия, которое планирует начать строительство завода по производству листового проката в Таншане - сердце сталелитейной промышленности Китая - в январе следующего года, сообщает POSCO. Ожидается, что завод мощностью 900 000 тонн будет построен к концу 2023 года.



Совместное предприятие также будет включать в себя существующий Guangdong CGL - производитель стального листа для автомобилей мощностью 450 000 тонн, который в настоящее время принадлежит POSCO, - в качестве его дочерней компании, в результате чего общая производственная мощность предприятия составит 1,35 миллиона тонн, при этом два партнера планируют поставлять материалы на равных условиях.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



