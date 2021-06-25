HBIS Group и POSCO создают СП по выпуску автолиста

Китайская HBIS Group и южнокорейская POSCO инвестируют $600 млн в создание совместного предприятия по производству и продаже автомобильного стального листа в Китае, сообщает пресс-служба POSCO.
Таким образом, POSCO стремится создать стабильную цепочку поставок стального листа для автомобильной промышленности в Китае, крупнейшего в мире производителя автомобилей, заявил корейский производитель стали.
Сталелитейщики вложат по $300 млн каждый и получат по 50% акций совместного предприятия, которое планирует начать строительство завода по производству листового проката в Таншане - сердце сталелитейной промышленности Китая - в январе следующего года, сообщает POSCO. Ожидается, что завод мощностью 900 000 тонн будет построен к концу 2023 года.
Совместное предприятие также будет включать в себя существующий Guangdong CGL - производитель стального листа для автомобилей мощностью 450 000 тонн, который в настоящее время принадлежит POSCO, - в качестве его дочерней компании, в результате чего общая производственная мощность предприятия составит 1,35 миллиона тонн, при этом два партнера планируют поставлять материалы на равных условиях.