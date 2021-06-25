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В Минэкологии нет понимания, где взять денег на декарбонизацию - мнение

25.06.21 12:22
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Украина поставила перед собой амбициозные цели по снижению выбросов и постепенному движению к углеродной нейтральности. Однако понимания как именно это сделать, и где взять деньги на экомодернизацию экономики пока нет, отмечает народный депутат Сергей Магера.

Он напомнил, что Минэкологии анонсировало начало работы над проектом закона "О Стратегии низкоуглеродного развития Украины на период до 2050 года". Сейчас такой документ как нельзя актуален.

Основной замысел Минэкологии в том, чтобы расширить положения по климатическим вопросам, предусмотренные Национальной экономической стратегией до 2030 года, и определить курс государственной политики во всех отраслях экономики для достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

В Министерстве обещают, что Стратегия будет включать в себя описание проблем и нормативно-правовых актов из разных сфер, текущий анализ, стратегические цели и KPI`s по их достижению. Важнейшей частью документа является конкретное описание задач, которые необходимо выполнить, чтобы реализовать цели.

"В сообщении Минэкологии несколько настораживают такие формулировки, как "ориентировочный объем необходимых финансовых, материально-технических, человеческих и других ресурсов". Опыт прошлых лет показывает, что чем более приблизительные цифры пишут чиновники в документах, тем ниже у них степень ответственности за наполнение реформ финансовыми ресурсами. Пока авторов документа критиковать не за что, надеюсь, что финансовый раздел будет наполнен конкретикой", - отмечает политик.

Минэкологии предлагает заинтересованным сторонам направлять предложения по Стратегии до 15 июля 2021 года. Нардеп считает, что это слишком короткий срок для подготовки экономически обоснованных предложений. Его необходимо увеличить как минимум на один-два месяца.

"Чтобы Стратегия декарбонизации не стала очередным "мертвым" документом, уже сейчас необходимо начать формирование рабочей группы, которая будет над ней работать. В эту группу в обязательном порядке должны войти ведущие отраслевые и международные эксперты, представители бизнеса и народные депутаты. Высокий уровень профессиональной компетенции членов группы станет гарантией реалистичности Стратегии", - сказал он.

МинПром

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